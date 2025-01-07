Gazze'de 31 Filistinli daha şehit düştü/ Şehit sayısı 45 bin 885’e ulaştı

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, İsrail rejimi son 24 saat içinde Gazze Şeridi’nde 3 katliam gerçekleştirdi. Bu saldırılar sonucunda 31 kişi şehit oldu, 97 kişi ise yaralandı.

Rapora göre, birçok naaş enkaz altında ve sokaklarda kalmış durumda. Ancak kurtarma ekipleri bu kişilere yardım ulaştıramıyor.

Bu şehitlerle birlikte, 7 Ekim 2023’te Aksa Tufanı Operasyonu’nun başlamasından bu yana Gazze’deki toplam şehit sayısı 45 bin 885’e, yaralı sayısı ise 109 bin 196’ya ulaştı.