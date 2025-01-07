7 Oca 2025 16:08
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Gazze'de 31 Filistinli daha şehit düştü/ Şehit sayısı 45 bin 885’e ulaştı

7 Oca 2025 16:08
News ID: 85713323
Gazze'de 31 Filistinli daha şehit düştü/ Şehit sayısı 45 bin 885’e ulaştı

Tahran, İRNA- Filistin Sağlık Bakanlığı, Siyonist ordusunun bombardımanı sonucu 31 Filistinlinin daha şehit olduğunu ve böylece Gazze’deki şehit sayısının 45 bin 885’e yükseldiğini açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, İsrail rejimi son 24 saat içinde Gazze Şeridi’nde 3 katliam gerçekleştirdi. Bu saldırılar sonucunda 31 kişi şehit oldu, 97 kişi ise yaralandı.

Rapora göre, birçok naaş enkaz altında ve sokaklarda kalmış durumda. Ancak kurtarma ekipleri bu kişilere yardım ulaştıramıyor.

Bu şehitlerle birlikte, 7 Ekim 2023’te Aksa Tufanı Operasyonu’nun başlamasından bu yana Gazze’deki toplam şehit sayısı 45 bin 885’e, yaralı sayısı ise 109 bin 196’ya ulaştı.

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