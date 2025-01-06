Devrim Muhafızları Sözcüsü: İşgal altındaki toprakların semaları bizim için açık ve savunmasız

General Ali Muhammed Nayini bu akşam Silahlı Kuvvetlerinin İktidarı Tatbikatına (Büyük Peygamber 19) ilişkin basın toplantısında her ölçekteki büyük ve karmaşık savaşlara hazır olduklarını belirterek "Siyonistlere yönelik operasyon emrinin çıkarılması anına hazırız." dedi.

General Nayini "Tehdit ve fitnelerle mücadele, siyasi ekonomik istihbari savaşıyla mücadele, kültür ve güvenlik savaşıyla mücadele, 8 yıl dayatılan savaş, her türlü tehlikeli fitne, bugüne kadar düşmana verilen derslerdir." diyerek "Gerçek Vaat" operasyonlarının İran'ın tükenmez gücünün küçük bir parçası olduğunu belirterek "Düşman, işgal altındaki bölgelerin semalarının bizim için açık ve savunmasız olduğunu biliyor ve birden fazla kapasiteyle daha hassas, hızlı ve yıkıcı bir şekilde hareket edebiliyoruz." ifadesini kullandı.

Silah ve füzelerin miktar, beceri ve tasarım bakımından gücü ve üretimi her geçen gün artmış ve yeni yetenekler eklenmiştir. İran halkı şunu bilmelidir ki, hiçbir savaşta düşman bizden üstün değildir. Düşmandan hiçbir istihbari yenilgi almadık." diyen Devrim Muhafızları Sözcüsü " İran İslam Cumhuriyeti'nin istihbarat ve askeri başarısızlıklarını telafi etmek için sürekli algı savaşıyla anlatılar yaratan, milli morali zayıflatan düşmandır. Silah ve füzelerin miktar, beceri ve tasarım bakımından gücü ve üretim hızı her geçen gün artmakta, yeni yetenekler eklenmektedir." ifadesine dikkat çekti.

General Nayini ayrıca "Bölgede yaşanan yeni gelişmeler nedeniyle düşmanda yanlış bir heyecan, yanlış bir anlayış ve algı oluştu. Düşman, mevcut gelişmeleri İran İslam Cumhuriyeti'nin algı savaşıyla zayıflaması olarak anlatmaya çalıştı." diye ekledi.