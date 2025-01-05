Hizbullah yetkilisi: Hizbullah demirden daha güçlüdür

Hizbullah Lübnan Koordinasyon ve İletişim Sorumlusu Vefik Safa, Beyrut’un güney banliyösünü ziyaret etti.

Bu ziyarette Safa, Hizbullah’ın merhum Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah’ın şehit olduğu yeri de ziyaret etti.

Ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Seyyid Hasan Nasrallah’ın varlığının direniş, mücahitler ve halk arasında hâlâ hissedildiğini ifade etti.

Hizbullah yetkilisi ayrıca "Hizbullah demirden daha güçlü ve daha dayanıklı bir hale geldi, düşman da bunu görüyor. Hizbullah her alanda hazırlıklıdır ve halkın moraline zarar verecek her şeye karşı koyacaktır. Herkese güvence veriyorum, endişelenecek bir durum yok.” ifadelerini kullandı.

Vefik Safa sözlerine “Daha önce de açıkladığımız gibi, Hizbullah, ordu komutanının cumhurbaşkanlığına aday olmasına karşı değil, ancak Samir Caca’nın adaylığına karşıyız. Hizbullah güçlenmiş durumda ve her türlü saldırıya uygun gördüğü şekilde karşı koyma kapasitesine sahiptir.” diye devam etti.

Ayrıca Safa, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'nin, ABD Başkanı’nın Lübnan Özel Temsilcisi Amos Hochstein ile bir görüşme yapacağını ve Siyonist rejimin ihlalleri konusunda fikir alışverişinde bulunacaklarını açıkladı.