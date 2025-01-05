Siyonist rejimin hava ve topçu saldırıları Gazze savaşının 457. gününde devam ediyor

Gazze savaşı 457. gününe girerken, İsrail askerleri sınırlı bir şekilde Gazze’nin merkezinde bulunan Deyr el-Belah kentinin doğusuna ve El-Bureyc mülteci kampına girerek bölgede 15 aydır devam eden soykırımını sürdürdü.

Görgü tanıkları, işgalci ordunun topçularıyla Deyr el-Belah’ın doğusundaki Ebu’l-Acin bölgesini yoğun şekilde bombaladığını bildirdi.

El-Arabi el-Cedid’in haberine göre, İsrail ablukası nedeniyle Gazze’nin birçok bölgesinde açlık yaygınlaşmış durumda. Gazze’nin kuzeyinde işgalciler, bölge halkını göçe zorlamak amacıyla soykırım ve açlık politikasını uyguluyor. Aynı zamanda, işgal rejiminin Kanal 12 televizyonu, Donald Trump’ın yeniden göreve gelmesiyle birlikte Gazze’ye yapılan insani yardımların ciddi şekilde azaltılmasının planlandığını bildirdi.

Kanal 12 ayrıca, İsrail’de düzenlenen ve Hamas ile acil bir anlaşma talep eden protestolarda göstericilerin gözaltına alındığını aktardı.

Öte yandan, Filistinli kaynaklar, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir evin bombalanması sonucu çok sayıda kişinin şehit olduğunu ve yaralandığını belirtti. Bu kaynaklara göre, cumartesi günü Gazze’ye düzenlenen saldırılarda 66 Filistinli şehit oldu.

