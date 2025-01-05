5 Oca 2025 13:10
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News ID: 85710963
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Siyonist rejim polisi Netanyahu karşıtlarıyla çatıştı + video

5 Oca 2025 13:10
News ID: 85710963
Siyonist rejim polisi Netanyahu karşıtlarıyla çatıştı + video

Tahran, İRNA-Siyonist rejim polisi, Cumartesi günü Kudüs’te esir değişim anlaşmasının Hamas ile imzalanmasını talep eden İsrailli yerleşimcilerin düzenlediği protestoya müdahale ederek, göstericileri sert şekilde bastırdı ve bazılarını gözaltına aldı.  

Siyonist rejim polisi, gözaltına alınan bazı protestocuların kamu düzenini bozdukları iddiasında bulundu.  

Bu gösteriler, Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas)’ın Cuma günü yaptığı açıklamayla Katar’ın başkenti Doha’da İsrail ile dolaylı müzakerelerin yeniden başladığını duyurmasıyla aynı döneme denk geldi.  

Hamas, işgalci İsrail rejiminin soykırım ve etnik temizlik politikalarına dikkat çekerek, bu hareketin en önemli önceliğinin saldırıları durdurmak ve halkını korumak olduğunu vurguladı.

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