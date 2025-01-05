Siyonist rejim polisi Netanyahu karşıtlarıyla çatıştı + video

Siyonist rejim polisi, gözaltına alınan bazı protestocuların kamu düzenini bozdukları iddiasında bulundu.

Bu gösteriler, Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas)’ın Cuma günü yaptığı açıklamayla Katar’ın başkenti Doha’da İsrail ile dolaylı müzakerelerin yeniden başladığını duyurmasıyla aynı döneme denk geldi.

Hamas, işgalci İsrail rejiminin soykırım ve etnik temizlik politikalarına dikkat çekerek, bu hareketin en önemli önceliğinin saldırıları durdurmak ve halkını korumak olduğunu vurguladı.