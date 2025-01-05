Ensarullah: Siyonist rejimin savunma sistemi füzemizi engelleyemedi 

Ensarullah Medya Örgütü Başkan Yardımcısı, işgalci rejimin füzenin İsrail hava sahası dışında engellendiği yönündeki iddialarına rağmen, Yemen’den fırlatılan füzenin Siyonist rejimin tüm hava savunma sistemlerini aştığını belirtti.

Siyonist rejime bağlı Kanal 12, birkaç saat önce Yemen’den İsrail’e bir füze fırlatıldığını doğruladı.

İsrail İç Cephe Komutanlığı da saldırıları teyit ederek Tel Aviv ve çevresinde sirenlerin çaldığını bildirdi.

Siyonist medya organları, işgal altındaki toprakların merkezinde art arda birkaç patlama sesi duyulduğunu aktardı.