Gazze'de soğuk ve yağmur altında ağlayan ve titreyen çocuklar

Şiddetli yağışların ve ölümcül soğukların devam etmesiyle, okullarda ve kamplarda yaşayan 2 milyonu aşkın Gazze'deki yerinden edilmiş Filistinlilerin acısını daha da artırdı.

Yerinden edilen bu insanlar su baskınlarından ve sıcakların aşırı düşüşlerinden muzdarip ve barınacak yerleri yok ve çadırlarını su basmış durumda.

Geçtiğimiz günlerde şiddetli yağışlar yüzlerce çadırın sular altında kalmasına neden oldu.

Bu durum Han Yunus'taki Deyr El Belah ve Mevasi ile Gazze Şehri'ndeki kamplarda daha belirgin haldeydi.

Bu durumda soğuk nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da artarak 7'ye ulaştı, bu kişilerin çoğu yeni doğmuş bebeklerden oluşuyor.

Yeterli ısıtma ve gıda yok. Kötü hava koşulları ve barınma yetersizliği nedeniyle hastalıklara yakalanma riskiyle karşı karşıya olan özellikle çocuklar ve yaşlılar daha kötü durumda.

Ölümcül soğuk dalgasına karşı bağışıklık sistemlerini güçlendirecek hiçbir gıda yok.

Bu rapora göre yerinden edilenler ölümcül soğuk nedeniyle ısınamıyor, ailelerine yeterli yemek hazırlayamıyor, çok çabuk hastalanıyor ve soğuk hava, ölüm nedeni haline geliyor. Çünkü özellikle yetersiz beslenme ve doğru beslenememe nedeniyle bağışıklık sistemi zayıf olan çocuklar şiddetli soğukla baş edemiyor.