Siyonist Ma'ariv gazetesi, Siyonist rejimin askeri ilişkileri analisti Alon Ben David'in bugün kaleme aldığı yazısında "Gazze Şeridi'nde kaldığımız her günün bedelini kanımızla ödüyoruz. İsrail ordusu şimdi dördüncü tümen olan Gazze Şeridi'ne bir askeri tümen daha göndermek istiyor. Hamas'ın tüm destekçilerini yok edemeyeceğimizi bir kez daha vurgulamalıyım." diye yazdı.
"Gazze Şeridi'ndeki Hamas destekçilerinin stoku sınırsız ve son roketleri ve RPJ'leri imha edememişiz." ifadesine dikkat çeken bu analist Siyonist rejimin liderlerini uyararak "Eğer şimdi sonuçlarımızdan ders çıkaramazsak, kendimizi birkaç yıl boyunca yıpranmış Gazze Şeridi'nde faydasız bir şekilde saplanmış halde bulacağız ve az sayıda hayatta kalan esirleri serbest bırakamayacağız." vurgusunda bulundu.
Siyonist rejim ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik yıkıcı saldırısının üzerinden 456 gün geçtikten sonra Siyonist medya, bu rejimin bu savaş için çizdiği hedeflere ulaşamadığını itiraf etti.
Ma'ariv: İsrail'in her gün Gazze'de kalmasının bedeli orduyu daha fazla kaybetmektir
Tahran, İRNA - Siyonist rejim ordusunun Gazze Şeridi'nde varlığını sürdürmesinin anlamsızlığını ima eden Siyonist medya, Gazze Şeridi'nde kalmanın her gün daha fazla asker kaybı anlamına geldiğini yazdı.
Siyonist Ma'ariv gazetesi, Siyonist rejimin askeri ilişkileri analisti Alon Ben David'in bugün kaleme aldığı yazısında "Gazze Şeridi'nde kaldığımız her günün bedelini kanımızla ödüyoruz. İsrail ordusu şimdi dördüncü tümen olan Gazze Şeridi'ne bir askeri tümen daha göndermek istiyor. Hamas'ın tüm destekçilerini yok edemeyeceğimizi bir kez daha vurgulamalıyım." diye yazdı.
İlgili haberler
-
Hamas: Yerinden edilmiş halkın çadırlarının hedef alınması, soykırım savaşının devamıdır
Tahran, İRNA - İslami Direniş Hareketi Hamas, Siyonist düşmanın saldırılarının ve yerinden…
-
Filistinliler soğuk havada ölüm kalım mücadelesi veriyor / yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarının korkunç durumu
Tahran, İRNA - Gazze Şeridi'nde şiddetli yağışlar ve ölümcül soğuklarla birlikte sahra hastaneleri…
-
Şeyh Naim Kasım: Direniş devam ediyor ve gücünü yeniden inşa etti
Tahran, İRNA - Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, direnişin devam ettiğini belirterek,…
yorumunuz