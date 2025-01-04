Ma'ariv: İsrail'in her gün Gazze'de kalmasının bedeli orduyu daha fazla kaybetmektir

Siyonist Ma'ariv gazetesi, Siyonist rejimin askeri ilişkileri analisti Alon Ben David'in bugün kaleme aldığı yazısında "Gazze Şeridi'nde kaldığımız her günün bedelini kanımızla ödüyoruz. İsrail ordusu şimdi dördüncü tümen olan Gazze Şeridi'ne bir askeri tümen daha göndermek istiyor. Hamas'ın tüm destekçilerini yok edemeyeceğimizi bir kez daha vurgulamalıyım." diye yazdı.

"Gazze Şeridi'ndeki Hamas destekçilerinin stoku sınırsız ve son roketleri ve RPJ'leri imha edememişiz." ifadesine dikkat çeken bu analist Siyonist rejimin liderlerini uyararak "Eğer şimdi sonuçlarımızdan ders çıkaramazsak, kendimizi birkaç yıl boyunca yıpranmış Gazze Şeridi'nde faydasız bir şekilde saplanmış halde bulacağız ve az sayıda hayatta kalan esirleri serbest bırakamayacağız." vurgusunda bulundu.

Siyonist rejim ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik yıkıcı saldırısının üzerinden 456 gün geçtikten sonra Siyonist medya, bu rejimin bu savaş için çizdiği hedeflere ulaşamadığını itiraf etti.