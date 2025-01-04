4 Oca 2025 10:33
Journalist ID: 5630
News ID: 85709644
T T
0 Persons

Ekler

Siyonist rejim ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Beni Hayyan ve Merkaba şehirlerini bombaladı

4 Oca 2025 10:33
News ID: 85709644
Siyonist rejim ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Beni Hayyan ve Merkaba şehirlerini bombaladı

Tahran, İRNA - Lübnan Milli Haber Ajansı, ülkenin güneyindeki Beni Hayyan ve Merkaba kentlerinin Siyonist rejim ordusu tarafından bombalandığını duyurdu.

Siyonist düşman savaş uçakları Cuma gecesi bu ülkenin güneyindeki Beni Hayyan ve Merkaba şehirlerini bombaladı.
Bu bağlamda, Lübnan kaynaklarından alıntı yapan El Ahbariye Kudüs kanalı, Lübnan'ın güneyindeki Bent Cebil köyünde Lübnanlı bir adamın Siyonist rejimin askerleri tarafından vurulması sonucu yaralandığını bildirerek "İsrail işgal rejiminin ordu askerleri ambulansların buralara ulaşmasını engelledi." bilgisini paylaştı.

0 Persons

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .