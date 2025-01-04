Siyonist rejim ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Beni Hayyan ve Merkaba şehirlerini bombaladı

Siyonist düşman savaş uçakları Cuma gecesi bu ülkenin güneyindeki Beni Hayyan ve Merkaba şehirlerini bombaladı.

Bu bağlamda, Lübnan kaynaklarından alıntı yapan El Ahbariye Kudüs kanalı, Lübnan'ın güneyindeki Bent Cebil köyünde Lübnanlı bir adamın Siyonist rejimin askerleri tarafından vurulması sonucu yaralandığını bildirerek "İsrail işgal rejiminin ordu askerleri ambulansların buralara ulaşmasını engelledi." bilgisini paylaştı.