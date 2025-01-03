26 Filistinli, Siyonist rejimin Cuma günü Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda şehit oldu

Katar merkezli El Cezire televizyonunun haberine göre, şehit olan 19 kişi Gazze Şeridi’nin merkez ve güneyinde, geri kalanlar ise diğer bölgelerde yaşamını yitirdi.

Siyonist rejim, Çarşamba günü de Gazze Şeridi’nde beş ayrı katliam gerçekleştirmiş ve bu saldırılarda 28 kişi şehit olurken, 59 kişi yaralanmıştı.

Aynı zamanda Filistin Sağlık Bakanlığı, Perşembe günü yaptığı açıklamada, 7 Ekim 2023’te başlayan “ Aksa Tufanı” operasyonundan bu yana Gazze Şeridi’nde şehit düşenlerin toplam sayısını duyurdu.

Rapora göre, Gazze Şeridi’nde şehit olan Filistinlilerin sayısı 45 bin 581’e, yaralıların sayısı ise 108 bin 438’e ulaştı.