3 Oca 2025 17:44
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26 Filistinli, Siyonist rejimin Cuma günü Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda şehit oldu

3 Oca 2025 17:44
News ID: 85709199
26 Filistinli, Siyonist rejimin Cuma günü Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda şehit oldu

Tahran, İRNA - Filistinli sağlık kaynakları, Cuma günü Siyonist rejim ordusunun Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 26 Filistinlinin şehit olduğunu açıkladı.

Katar merkezli El Cezire televizyonunun haberine göre, şehit olan 19 kişi Gazze Şeridi’nin merkez ve güneyinde, geri kalanlar ise diğer bölgelerde yaşamını yitirdi.

Siyonist rejim, Çarşamba günü de Gazze Şeridi’nde beş ayrı katliam gerçekleştirmiş ve bu saldırılarda 28 kişi şehit olurken, 59 kişi yaralanmıştı.

Aynı zamanda Filistin Sağlık Bakanlığı, Perşembe günü yaptığı açıklamada, 7 Ekim 2023’te başlayan “ Aksa Tufanı” operasyonundan bu yana Gazze Şeridi’nde şehit düşenlerin toplam sayısını duyurdu.

Rapora göre, Gazze Şeridi’nde şehit olan Filistinlilerin sayısı 45 bin 581’e, yaralıların sayısı ise 108 bin 438’e ulaştı.

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