3 Oca 2025 15:58
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Hamas: Gazze'yi kurtarmak ve Filistin'in iç durumunu iyileştirmek için ulusal anlaşmaları uygulamaya hazırız

3 Oca 2025 15:58
News ID: 85709129
Hamas: Gazze'yi kurtarmak ve Filistin'in iç durumunu iyileştirmek için ulusal anlaşmaları uygulamaya hazırız

Tahran, İRNA- İslami Direniş Hareketi Hamas, Cuma günü yayımladığı bir bildiriyle, Filistin’in iç durumunu iyileştirmek ve Gazze’yi krizden kurtarmak amacıyla azami esneklik gösterdiğini ve ulusal anlaşmaları uygulamaya hazır olduğunu duyurdu.  

Hamas, Filistin’in iç durumunu iyileştirmek, ulusal birliği güçlendirmek ve siyasi durumu düzenlemek için kapsamlı çabalar sarf ettiğini vurguladı.  

Açıklamada, Siyonist rejimin Gazze halkına yönelik suçlarına karşı mücadele etmek ve ulusal anlaşmaları uygulamak için büyük bir esneklik gösterildiği ifade edildi.  

Hamas ayrıca Gazze’nin Filistin coğrafyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, Mısır’ın gözetiminde Fetih Hareketi ile ortak bir komite kurulması için olumlu adımlar atıldığını kaydetti.  

Son olarak, Hamas, Fetih Hareketi ve Filistin Yönetimi’nden bu çabalara destek vermelerini, komitenin oluşturulmasına katkıda bulunmalarını ve böylece ulusal birliğin güçlendirilip iç durumun iyileştirilmesini istedi.

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