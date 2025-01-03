3 Oca 2025 15:23
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Turunçgil ve Kivi, İran’ın kuzey komşularında Noel kutlamalarının meyvesi oldu

3 Oca 2025 15:23
News ID: 85709107
Turunçgil ve Kivi, İran’ın kuzey komşularında Noel kutlamalarının meyvesi oldu

Sari, İRNA – Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı Mazenderan Ticaret İdaresi Başkan Yardımcısı, Hz. İsa'nın (a.s.) doğum günü ve Noel kutlamaları dolayısıyla Mazenderan'dan komşu ülkelere, özellikle Türkmenistan ve Rusya’ya günlük kivi, mandalina ve portakal ihracatının arttığını belirtti.

Muhsin Kakuyi Cuma günü İRNA'ya yaptığı açıklamada, bu yılın ilk dokuz ayında Mazenderan’dan yapılan turunçgil ve kivi ihracatının %30 oranında arttığını söyledi.

Turunçgil ve Kivi, İran’ın kuzey komşularında Noel kutlamalarının meyvesi oldu

Kakuyi, bu dönemde Mazenderan gümrüklerinden yaklaşık 21 bin ton turunçgilin 7 milyon 551 bin dolar değerinde ihraç edildiğini ekledi.

 Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı Mazenderan Ticaret İdaresi Başkan Yardımcısı, aynı dönemde 11 bin 300 ton kivinin 6 milyon 633 bin dolar değerinde yurtdışına ihraç edildiğini belirtti. Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, ihracat miktarında %38, değerinde ise %40 artış yaşandığını ifade etti.

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