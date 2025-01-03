Turunçgil ve Kivi, İran’ın kuzey komşularında Noel kutlamalarının meyvesi oldu

Muhsin Kakuyi Cuma günü İRNA'ya yaptığı açıklamada, bu yılın ilk dokuz ayında Mazenderan’dan yapılan turunçgil ve kivi ihracatının %30 oranında arttığını söyledi.

Kakuyi, bu dönemde Mazenderan gümrüklerinden yaklaşık 21 bin ton turunçgilin 7 milyon 551 bin dolar değerinde ihraç edildiğini ekledi.

Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı Mazenderan Ticaret İdaresi Başkan Yardımcısı, aynı dönemde 11 bin 300 ton kivinin 6 milyon 633 bin dolar değerinde yurtdışına ihraç edildiğini belirtti. Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, ihracat miktarında %38, değerinde ise %40 artış yaşandığını ifade etti.