İran'da yenilenebilir enerji kapasitesi 1520 megavata yükseldi

1231 megavat olan yenilenebilir enerji santralleri kurulu kapasitesi, Aralık ayı sonunda 289 megavat artışla 1520 megavata ulaştı.

İran Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kurumu tarafından kısa süre önce yayınlanan verilere göre, güneş enerjisi santrallerinin payı 781,86 megavat ile yüzde 60’a ulaştı.

Ayrıca, rüzgar enerjisi santrallerinin payı 376,3 megavat ile yüzde 29, küçük hidroelektrik santrallerin payı ise 104,04 megavat ile yüzde 8 oldu.

Biyokütle enerji santralleri, 22,13 megavat kapasite ile yenilenebilir enerji sepetinde yüzde 2 paya sahipken, genleşme türbinli santraller de 9,6 megavat kapasite ile yüzde 1 paya sahip oldu.

Dün, Enerji Bakan Yardımcısı Muhsin Terzteleb, yıl sonuna kadar yenilenebilir enerji üretim kapasitesini 1800 megavata çıkarma hedefinde olduklarını açıkladı.