Yemen Siyonist rejimin askeri üssünü hedef aldı + video

Bu medya kuruluşları, Yemen’den fırlatılan bir füzenin Ramallah şehrinin batısındaki Modiin askeri üssüne isabet ettiğini duyurdu.

Siyonist rejim ordusu da Yemen füzesine karşı koymada başarısız olduklarını kabul ederek, bir füzenin İsrail hava sahasına girdiğini ve füzenin engellenmesi için çaba sarf edildiğini, olayın sonuçlarının incelendiğini açıkladı.



Siyonist rejimin televizyonu, sığınaklara kaçmaya çalışan 12 yerleşimcinin yaralandığını ve 9 kişinin ise korku ve panik nedeniyle tedavi için sağlık merkezlerine sevk edildiğini duyurdu.