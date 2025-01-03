Seyyid el-Husi: Bombardımanlar Yemen’i geri adım attıramaz

Yemen Ensarullah Lideri, konuşmasında General Süleymani’nin Filistin’e verdiği desteğe değinerek, "Amerika, Kasım Süleymani’yi hedef aldı çünkü onu, bölge halkına yönelik komplolarının önünde bir engel olarak görüyordu" dedi.

El-Husi, "İran İslam Cumhuriyeti’nin karşı karşıya kaldığı saldırılar, Filistin davasına ve Filistinli direnişçilere verdiği büyük destekten kaynaklanıyor ve farklı cephelere verdiği destek nedeniyle gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.

Ensarullah lideri, Yemen’in hiçbir güç tarafından teslim alınamayacağını belirterek "Şu anda ülkemize Amerika ve İngiltere’nin saldırılarının üzerinden bir yıl geçti ve hava ve denizden yapılan bombardımanlar toplamda 931 saldırıdan fazladır. İnanç, insani ve ahlaki duruşumuzdan asla geri adım atmayacağız; bu bombardımanlar bizi etkilemeyecektir." dedi.

El-Husi, "Amerikalılarla girdiğimiz bu mücadele, bizi askeri yeteneklerimizi geliştirmeye mecbur bırakıyor ve bu da zaten gerçekleşmiş durumda" diye ekledi.

Seyyid el-Husi, açıklamalarının devamında "Başlangıçta, diğer bölge ülkeleri gibi biz de Amerikalılardan tehdit mesajları aldık. Bölgedeki birçok ülke Amerika’nın tehditlerinden korktu ve İsrail’e karşı tavır almama sözü verdi; bazıları ise düşmanla iş birliği yapma taahhüdünde bulundu. Biz ne tükenme ne de çöküş durumundayız; aksine ilerleyen bir yol üzerindeyiz." ifadelerini kullandı.