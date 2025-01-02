Hamas: Yerinden edilmiş halkın çadırlarının hedef alınması, soykırım savaşının devamıdır

Hamas, işgalci rejimin Filistinlilerin çadırlarına yönelik saldırılarına yanıt olarak bugün yayınladığı bildiride, İslam ümmetini ve dünyanın tüm özgür insanlarını, Siyonist düşmanın katliamlarını ve suçlarını durdurmak için acil harekete geçmeye ve Filistin halkıyla dayanışmayı artırmaya çağırdı.

Hamas bildiride "İşgalcilerin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde saldırılarını yoğunlaştırması, Han Yunus'un Mevasi bölgesindeki çadırların hedef alınması ve Cebaliye, Gazze ve Deyr el-Belah'taki evlerin sakinleriyle birlikte bombalanması - ki ilk verilere göre bu saldırılarda elliden fazla kişi şehit olmuştur - işgalci rejimin savunmasız sivillere karşı yürüttüğü soykırım savaşının bir devamı ve uluslararası ve insani yasaların eşi görülmemiş bir şekilde ihlalidir. " ifadelerine yer verdi.

Bildiride ayrıca "Uluslararası toplumun ve kurumlarının, on beş aydan fazla süredir devam eden bu sürekli suçları durdurma görevlerini yerine getirmedeki ihmali, asla silinmeyecek bir utanç lekesi, tarihin affetmeyeceği ahlaki bir yenilgidir ve ABD'nin desteklediği bu suçları işleyen Siyonist savaş suçlularına karşı utanç verici bir teslimiyettir." denildi.

Hamas, açıklamasının sonunda bir kez daha Arap ve İslam ülkeleri halklarını ve dünyanın özgür insanlarını, bu günlük katliamları durdurmak için her düzeyde harekete geçmeye ve Filistin halkıyla dayanışma faaliyetlerini artırmaya çağırdı.