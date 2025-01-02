Filistinliler soğuk havada ölüm kalım mücadelesi veriyor / yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarının korkunç durumu

Gazze Sağlık Bakanlığı Sahra Hastaneleri Başkanı Mervan Homs "Sağlık personeline ve sahra hastanelerine ihtiyacımız var." diyerek "Yerinden edilen insanları kışın soğuğundan koruyacak yeterli giysi ve battaniye yok. Şu ana kadar 7 çocuk soğuktan hayatını kaybetti." ifadesine dikkat çekti.

Bununla birlikte Filistinli kaynaklar, Gazze'deki şiddetli yağışın yerinden edilen ailelerin zor durumlarını daha da zorlaştırdığını duyurdu.

Yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarından birinde yaşayan Semih isimli Filistinli çocuk içinde bulundukları durumu " Allah'a and olsun ki hayatımız mahvoldu, her şey sular altında kaldı." ifadesiyle açıkladı.