Gazze Sağlık Bakanlığı Sahra Hastaneleri Başkanı Mervan Homs "Sağlık personeline ve sahra hastanelerine ihtiyacımız var." diyerek "Yerinden edilen insanları kışın soğuğundan koruyacak yeterli giysi ve battaniye yok. Şu ana kadar 7 çocuk soğuktan hayatını kaybetti." ifadesine dikkat çekti.
Bununla birlikte Filistinli kaynaklar, Gazze'deki şiddetli yağışın yerinden edilen ailelerin zor durumlarını daha da zorlaştırdığını duyurdu.
Yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarından birinde yaşayan Semih isimli Filistinli çocuk içinde bulundukları durumu " Allah'a and olsun ki hayatımız mahvoldu, her şey sular altında kaldı." ifadesiyle açıkladı.
Filistinliler soğuk havada ölüm kalım mücadelesi veriyor / yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarının korkunç durumu
Tahran, İRNA - Gazze Şeridi'nde şiddetli yağışlar ve ölümcül soğuklarla birlikte sahra hastaneleri başkanı, kıyafet eksikliği ve bu bölge sakinlerinin hayatlarının tehdit altında olduğu konusunda uyarıda bulundu.
Gazze Sağlık Bakanlığı Sahra Hastaneleri Başkanı Mervan Homs "Sağlık personeline ve sahra hastanelerine ihtiyacımız var." diyerek "Yerinden edilen insanları kışın soğuğundan koruyacak yeterli giysi ve battaniye yok. Şu ana kadar 7 çocuk soğuktan hayatını kaybetti." ifadesine dikkat çekti.
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