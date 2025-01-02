2 Oca 2025 11:34
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News ID: 85708179
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Siyonist rejim Lübnan'da ateşkesi sürekli ihlal ediyor

2 Oca 2025 11:34
News ID: 85708179
Siyonist rejim Lübnan'da ateşkesi sürekli ihlal ediyor

Tahran, İRNA- Siyonist rejim, Lübnan'ın güneyindeki hareketlerini sürdürerek ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.

Siyonist rejimin askerleri Lübnan'la ateşkesi ihlal etmeye devam ederek Lübnan'ın güneyinde bazı evleri ateşe verdi.
Çarşamba gecesi Siyonist rejim askerleri, ateşkesin Siyonist rejim tarafından art arda ihlal edilmesi olarak kabul edilen bir eylemle, "Bent Cebil" bölgesindeki "Eitron" kasabasında bulunan bazı evleri ateşe verdi.
Öte yandan Siyonist rejim ordusu, bu rejimin hava kuvvetlerinin Lübnan'ın güneyine düzenlediği vahşi saldırının ardından yaptığı açıklamada, hava kuvvetlerinin tehdidi ortadan kaldırmak için bir arabayı ve bir silah deposunu hedef aldığını duyurdu.

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