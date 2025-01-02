Filistin'in Şahab haber ajansının bildirdiğine göre İslami Cihad Hareketi açıklamasında "Halkın ve Filistin davasının, acısını ve ıstırabını dünyaya duyurmak için bir sese ihtiyaç duyduğu bir durumda, siyasi bahanelere dayalı bu eylem hiçbir şekilde Filistin'in çıkarına değildir." ifadelerine yer verdi.
İslami Cihad Hareketi ayrıca Özerk Yönetimi'n bu kararı yeniden gözden geçirmesini ve Filistin davasına ve milletine destek veren El Cezire kanalı da dahil olmak üzere medya gruplarının faaliyetleri için gerekli her türlü imkan ve kolaylığı sağlamalarını istedi.
İslami Cihad, El Cezire kanalının faaliyetlerinin durdurulmasını kınadı
Tahran, İRNA - İslami Cihad hareketi, Filistin Özerk Yönetimi'nin El Cezire'nin Filistin'deki ofisini kapatma eylemini kınayarak bunu mevcut hassas durumda uygunsuz bir eylem olarak değerlendirdi.
Filistin'in Şahab haber ajansının bildirdiğine göre İslami Cihad Hareketi açıklamasında "Halkın ve Filistin davasının, acısını ve ıstırabını dünyaya duyurmak için bir sese ihtiyaç duyduğu bir durumda, siyasi bahanelere dayalı bu eylem hiçbir şekilde Filistin'in çıkarına değildir." ifadelerine yer verdi.
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