Ârif: Serbest Ticaret Anlaşması İran'ın ihracatta daha ciddi bir varlık göstermesini sağlayacak

Bugün gerçekleştirilen "Petrol Dışı İhracat Yüksek Konseyi" toplantısı, yaklaşık 3 yıl 11 ay sonra ilk kez düzenlendi. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı, ülkenin petrol dışı ihracatının geliştirilmesinin 14. hükümet için hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, sınır illerinin valilerinin komşu ülkelere ihracatta daha etkin kullanılmasını istedi.

Bakanlar ve ihracat alanında aktif üst düzey yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Muhammed Rıza Ârif, petrol dışı ihracatın 14. hükümet için taşıdığı kritik önemi dile getirerek

“Uluslararası ve bölgesel mekanizmalarla resmi ilişkilerin kurulmasıyla artık gerçek bir ihracat sıçramasını takip etmenin zamanı geldi.” dedi.

Ârif, İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü, BRICS ve diğer önemli uluslararası ve bölgesel anlaşmalardaki aktif varlığına dikkat çekerek

“Bu bağlantılar, daha önce ilişkileri geliştirme konusunda isteksiz olan ülkelerin şimdi kendiliğinden ilişki kurmaya ilgi göstermelerine neden oldu. Bu durumu ihracatı artırmak için en iyi şekilde değerlendirmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı, yakında "Serbest Ticaret Anlaşması"nın nihai hale geleceğini belirterek, “Bu anlaşma, ihracata daha ciddi bir şekilde odaklanmamızı sağlayacak uygun koşullar yaratacak ve dış ticarette geçmişe kıyasla daha iyi bir duruma ulaşmamıza imkan tanıyacak.” dedi.