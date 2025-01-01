1 Oca 2025 12:31
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Yemen, ABD’ye ait MQ-9 insansız hava aracını düşürdü

1 Oca 2025 12:31
News ID: 85707226
Yemen, ABD’ye ait MQ-9 insansız hava aracını düşürdü

Tahran, İRNA - Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü, ülke semalarında ABD’ye ait bir MQ-9 tipi insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Filistin halkı ve direnişçilerini desteklemek, ayrıca ABD ve İngiltere’nin Yemen’e yönelik saldırılarına yanıt olarak Yemen Hava Kuvvetleri’nin, Marib vilayeti semalarında düşmanca bir görev gerçekleştiren ABD’ye ait bir MQ-9 tipi insansız hava aracını düşürmeyi başardığını belirtti.

Seri, bu operasyonun yerli üretim bir karadan havaya füze ile gerçekleştirildiğini ifade etti.

Yahya Seri, “Bu, Yemen Hava Kuvvetleri’nin son 72 saat içinde düşürdüğü ikinci Amerikan İHA’sıdır. Ayrıca Gazze’ye destek amacıyla yürütülen ‘Vaadedilmiş Zafer’ ve kutsal cihat mücadelesi sırasında şimdiye kadar toplam 14 insansız hava aracını düşürdük” dedi.

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