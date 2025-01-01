1 Oca 2025 10:27
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News ID: 85706947
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ABD'den Siyonist rejime son bir yılda 22 milyar dolarlık yardım

1 Oca 2025 10:27
News ID: 85706947
ABD'den Siyonist rejime son bir yılda 22 milyar dolarlık yardım

Tahran, İRNA - Yeni yayımlanan verilere göre, ABD 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze, Lübnan ve Suriye'deki Siyonist rejimin işlediği suçları desteklemek için 22 milyar dolardan fazla harcama yaptı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) raporuna göre, 2019 ile 2023 yılları arasında İsrail rejiminin silahlarının %69'u ABD tarafından sağlanırken, bu oran 2023 yılında %78'e yükseldi.

Rapora göre, ABD 2023 Aralık ayına kadar Siyonist rejime toplam 2,4 milyar dolar değerinde 10 bin tondan fazla silah teslim etti.

Bu miktar, 2024 Ağustos ayına kadar 50 bin tona ulaştı ve bu silahlar yüzlerce uçak ve gemiyle taşındı.

ABD, Siyonist rejimin en büyük müttefiki olarak, demir kubbe sistemi füzeleri, hassas güdümlü bombalar, CH-53 ağır helikopterler, AH-64 Apache helikopterleri, 155 mm topçu mühimmatı, sığınak delici bombalar ve zırhlı araçlar gibi geniş bir yelpazede ileri düzey askeri teçhizatı İsrail'e gönderdi.

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