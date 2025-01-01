1 Oca 2025 09:55
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News ID: 85706933
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Siyonist rejim, Gazze'de 1091 Filistinli bebeği şehit etti

1 Oca 2025 09:55
News ID: 85706933
Siyonist rejim, Gazze'de 1091 Filistinli bebeği şehit etti

Tahran, İRNA - Gazze'deki Devlet Bilgilendirme Ofisi Müdürü, Siyonist rejimin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 1091 Filistinli bebeği şehit ettiğini açıkladı.

Filistin haber ajansı Ma'an, Gazze Devlet Bilgilendirme Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite'nin açıklamasına dayandırdığı haberinde, Siyonist rejimin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 1091 Filistinli bebeği şehit ettiğini bildirdi. Bu bebeklerden 238'inin, İsrail rejiminin Gazze'deki yerleşimcilere yönelik soykırım savaşı sırasında dünyaya geldiği ve ardından şehit olduğu belirtildi.

Es-Sevabite, Siyonist rejimin Gazze'deki bebekleri hedef almasını açık bir savaş suçu olarak nitelendirdi ve uluslararası toplumu bu konuda acilen soruşturma başlatmaya ve bu saldırıların sorumlularını yargılamaya çağırdı.

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