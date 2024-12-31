31 Ara 2024 17:07
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Caberi Ensari: Bumusa'da İRNA temsilciliğinin açılması komşulara dostluk mesajını anlatmak içindir

31 Ara 2024 17:07
News ID: 85706462
Caberi Ensari: Bumusa'da İRNA temsilciliğinin açılması komşulara dostluk mesajını anlatmak içindir

Bender Abbas, İRNA - İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı Genel Müdürü "İRNA'nın önemli ve stratejik ada olan Bumusa'da ofisinin açılması, İran milleti ve hükümeti arasındaki kalıcı dostluk mesajını komşu ülkelerle anlatmak ve duyurmak içindir." açıklamasında bulundu.

Hüseyin Caberi Ensari "Dünyanın en büyük güçlerinden biri olan İran hükümeti ve milleti, yüzyıllar boyunca komşularıyla derin bir bağa sahip olmuş ve İslam Devrimi'nden sonra İran'ın temel politikası, dış ticaretin ilk halkası olarak komşularıyla işbirliği ve dayanışmayı genişletmek olmuştur." ifadesine dikkat çekti.

"Bumusa Adası'nda İRNA ofisinin açılması bu mesaj ve politikanın yeniden vurgulanmasıdır." diyen

İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı Genel Müdürü "Bu kapsamda son üç ayda yedi il gezisi gerçekleştirilerek Batı ve Doğu Azerbaycan'da "Hoy ve Colfa" ofislerinin açılması gündemde." diye ekledi.

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