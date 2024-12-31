Caberi Ensari: Bumusa'da İRNA temsilciliğinin açılması komşulara dostluk mesajını anlatmak içindir

Hüseyin Caberi Ensari "Dünyanın en büyük güçlerinden biri olan İran hükümeti ve milleti, yüzyıllar boyunca komşularıyla derin bir bağa sahip olmuş ve İslam Devrimi'nden sonra İran'ın temel politikası, dış ticaretin ilk halkası olarak komşularıyla işbirliği ve dayanışmayı genişletmek olmuştur." ifadesine dikkat çekti.

"Bumusa Adası'nda İRNA ofisinin açılması bu mesaj ve politikanın yeniden vurgulanmasıdır." diyen

İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı Genel Müdürü "Bu kapsamda son üç ayda yedi il gezisi gerçekleştirilerek Batı ve Doğu Azerbaycan'da "Hoy ve Colfa" ofislerinin açılması gündemde." diye ekledi.