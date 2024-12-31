13 bin 500'den fazla yaralı Siyonist asker rehabilitasyon merkezlerine yöneldi

Siyonist rejimin resmi televizyonu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Aksa Tufanı operasyonuyla eş zamanlı olarak 13 bin500'den fazla yaralı Siyonistin rehabilitasyon merkezlerin başvurduğunu bildirdi.

Bu rapora göre, İsrail (rejimi) Savaş Bakanlığı'nın rehabilitasyon dairesine her ay bine yakın yeni yaralı Siyonist isim kaydediliyor.

Bu raporda bu kişilerin yüzde 51'inin 30 yaşın altında olduğu ve yüzde 43'ünün ruhsal travma yaşadığı belirtiliyor.