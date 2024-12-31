31 Ara 2024 13:17
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News ID: 85706185
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13 bin 500'den fazla yaralı Siyonist asker rehabilitasyon merkezlerine yöneldi

31 Ara 2024 13:17
News ID: 85706185
13 bin 500'den fazla yaralı Siyonist asker rehabilitasyon merkezlerine yöneldi

Tahran, İRNA - Haber kaynakları, 7 Ekim 2023'ten bu yana 13 bin 500'den fazla Siyonistin rehabilitasyon merkezlerine başvurguğunu bildirdi.

Siyonist rejimin resmi televizyonu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Aksa Tufanı operasyonuyla eş zamanlı olarak 13 bin500'den fazla yaralı Siyonistin rehabilitasyon merkezlerin başvurduğunu bildirdi.
Bu rapora göre, İsrail (rejimi) Savaş Bakanlığı'nın rehabilitasyon dairesine her ay bine yakın yeni yaralı Siyonist isim kaydediliyor.
Bu raporda bu kişilerin yüzde 51'inin 30 yaşın altında olduğu ve yüzde 43'ünün ruhsal travma yaşadığı belirtiliyor.

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