İngiltere'deki Dünya Bocce Şampiyonası'ndan Siyonist oyuncular çıkarıldı

Amnon Ammar, Itay Rigby ve Daniel Alunim isimli bu oyuncuların Ocak 2025'te Potter Resorts, Hopton-on-Sea ve Great Yarmouth'ta düzenlenecek turnuvaya katılmaları gerekiyordu ancak Dünya Bocce (WBT) yönetim kurulu, İsrail karşıtı grupların baskıları nedeniyle bu oyuncuları davet etmeyi reddetti.

Geçtiğimiz ay bir diğer İsrailli oyuncu Şalom Ben Ami de benzer baskılar nedeniyle İskoçya turnuvasından çekilmişti.

Bu olay 4 binden fazla Filistin destekçisinin, "İsrail Soykırımı'na Kırmızı Kart" ve "Filistin için Spor İskoçya" gibi grupların düzenlediği ve Siyonist unsurun ortadan kaldırılmasını talep eden bir dilekçeyi imzalamasının ardından geldi.