31 Ara 2024 11:06
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İngiltere'deki Dünya Bocce Şampiyonası'ndan Siyonist oyuncular çıkarıldı

31 Ara 2024 11:06
News ID: 85705999
İngiltere'deki Dünya Bocce Şampiyonası'ndan Siyonist oyuncular çıkarıldı

Londra, İRNA - Filistinli taraftarlardan gelen büyük baskının ardından İsrailli oyuncular, İngiltere'nin Norfolk kentinde düzenlenen Dünya Bocce Şampiyonasına katılamadı.

Amnon Ammar, Itay Rigby ve Daniel Alunim isimli bu oyuncuların Ocak 2025'te Potter Resorts, Hopton-on-Sea ve Great Yarmouth'ta düzenlenecek turnuvaya katılmaları gerekiyordu ancak Dünya Bocce (WBT) yönetim kurulu, İsrail karşıtı grupların baskıları nedeniyle bu oyuncuları davet etmeyi reddetti.
Geçtiğimiz ay bir diğer İsrailli oyuncu Şalom Ben Ami de benzer baskılar nedeniyle İskoçya turnuvasından çekilmişti.
Bu olay 4 binden fazla Filistin destekçisinin, "İsrail Soykırımı'na Kırmızı Kart" ve "Filistin için Spor İskoçya" gibi grupların düzenlediği ve Siyonist unsurun ortadan kaldırılmasını talep eden bir dilekçeyi imzalamasının ardından geldi.

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