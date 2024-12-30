30 Ara 2024 17:11
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News ID: 85705392
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İran’ın Avrasya Birliği ile ticareti 2,5 kat arttırma hazırlığı

30 Ara 2024 17:11
News ID: 85705392
İran’ın Avrasya Birliği ile ticareti 2,5 kat arttırma hazırlığı

Tahran, İRNA - İran Ticaret Geliştirme Kurumu Başkanı, İran’ın Avrasya Birliği ile imzaladığı tercihli ticaret anlaşmasına işaret ederek, bu anlaşmanın son beş yılda birlik üyeleriyle ticareti 2,5 kat artırma zeminini oluşturduğunu söyledi.

Muhammed  Ali Dehgan Dehnevi, pazartesi günü yaptığı açıklamada, tercihli ve serbest ticaret anlaşmalarının önemine vurgu yaparak "İran, beş yıl önce Avrasya Ekonomik Birliği ile tercihli ticaret anlaşması imzaladı. Bu sayede bazı ürünlerde tarifeler düşürüldü ve birlik üyeleriyle ticaretin 2,5 kat artması için bir zemin sağlandı." dedi.

Dehnevi, bu durumun İran’ı Avrasya Birliği ile bir serbest ticaret anlaşması yapmaya yönelttiğini ifade ederek "Şu anda Avrasya Ekonomik Birliği’nin beş üyesinin meclisleri bu ticaret anlaşmasını onayladı. İran’da ise bu anlaşma, Anayasa Koruma Konseyi'nin onayını bekliyor ve görünüşe göre bu önemli adım, önümüzdeki yılın başında yürürlüğe girecek." diye ekledi. 

Dehnevi ayrıca, İran Ticaret Geliştirme Kurumu'nun üç ana hedefini, mevzuatın düzeltilmesi ve kolaylaştırılması, ticaret anlaşmaları kapsamında serbest ticaretin geliştirilmesi ve ihracat odaklı üretim olarak tanımladı ve  "Ülkede ihracat, sadece fazla ürünlerin ihraç edilmesiyle sınırlı olmamalıdır; çünkü bu yöntem ihracatta sıçrama yaratmayacaktır. Sıçrama, hangi sanayiyi geliştirerek ticaret büyüme fırsatları yaratabileceğimizi anlamamız anlamına gelir." açıklamasında bulundu. 

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