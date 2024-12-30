30 Ara 2024 11:53
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News ID: 85704943
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New York Times’ın Ensarullah saldırıları karşısında Siyonistlerin başarısızlığını kabulü

30 Ara 2024 11:53
News ID: 85704943
New York Times’ın Ensarullah saldırıları karşısında Siyonistlerin başarısızlığını kabulü

Tahran, İRNA - New York Times gazetesi, Tel Aviv’in Ensarullah’ın saldırılarını engellemedeki başarısızlığını ele aldığı bir haberde, İsrail’in bu düşmanla mücadelede yaşadığı istihbarat yetersizliğini telafi etmek için diğer ülkelere yöneldiğini ve bu meseleyi uluslararası bir sorun olarak lanse etmeye çalıştığını yazdı.  

Gazete, Yemen’in büyük bir kısmını kontrol eden ve İsrail’den yaklaşık 1.600 kilometre uzakta bulunan Ensarullah’ın, gece düzenlediği saldırılarla İsrail halkının uykusunu kaçırdığını belirtti.  

Analistlere göre İsrail rejimi, Ensarullah liderlerinin ve mühimmat depolarının yerini tespit etmekte yaşadığı zorluklar nedeniyle bu grup karşısında çaresiz kalıyor ve saldırıları durdurmak için çabalıyor.  

New York Times, Ensarullah’ın son günlerde İsrail’e yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığını ve neredeyse her gece balistik füzeler fırlattığını ifade etti. İsrail’in, Sana Havalimanı ve Yemen’deki diğer altyapılara yönelik misilleme saldırılarının ise Ensarullah’ın kararlılığını sarsmadığı vurgulandı.  

Yemen Ensarullah Hareketi'nin, yıllardır Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun saldırılarına, Birleşik Arap Emirlikleri destekli güçlere ve ABD ile İngiltere’nin bombardımanlarına direnerek şimdi de İsrail rejimi karşısında direnç gösterdiği ifade edildi.  

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