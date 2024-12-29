İran, ASEAN ile önemli iş birliği kapasitesine sahip

Bugün sabah saatlerinde İran-ASEAN iş birliğini değerlendirmek üzere düzenlenen konferansa, İran Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Uluslararası ve Siyasi Araştırmalar Merkezi ev sahipliği yaptı. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), 8 Ağustos 1967’de Tayland, Singapur, Filipinler, Malezya ve Endonezya tarafından kurulan ve daha sonra Vietnam, Myanmar, Laos, Kamboçya ve Brunei’nin de katıldığı 10 Güneydoğu Asya ülkesinden oluşan bir birliktir. 9

Konferansta, İran’ın ASEAN Büyükelçisi Muhammed Burucerdi, Dışişleri Bakanlığı Uluslararası ve Siyasi Araştırmalar Merkezi Başkan Yardımcısı Halil Şirgulami ve Malezya’nın İran Büyükelçisi Heyri bin Ömer konuşma yaptı.

Burucerdi, Güneydoğu Asya’nın İran’ın doğuya yönelme politikasında özel bir yere sahip olduğunu belirtti. Ayrıca, bölgenin öneminin İran ile ASEAN arasında siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda hızla gelişen ilişkilerin temel nedeni olduğunu vurguladı. Bu ilişkilerin sadece ikili düzeyde değil, aynı zamanda bölgesel ve uluslararası örgütler ile platformlarda da görüldüğünü söyledi.

İran’ın son 30 yılda bu örgütle iş birliğini geliştirmeye büyük bir ilgi duyduğunu ve bu konuda çok sayıda çaba harcadığını ifade eden Burucerdi "İran’ın ASEAN ile önemli iş birliği ve ortaklık potansiyeline sahip olduğuna derinden inanıyorum ve bu ilişkiler her iki taraf için de yararlı olacaktır" dedi.

Büyükelçi, Malezya’nın ASEAN başkanlığı döneminde İran ile ASEAN arasındaki ilişkilerin daha da iyileşeceği ve gelişeceğinden emin olduğunu dile getirdi.