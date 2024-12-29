İranlı genç Asya'nın en iyi boksörü oldu

Yıl sonunda Asya Boks Konfederasyonu, Asya kıtasının müsabakalarında mükemmel performans sergileyen farklı dallarda yılın sporcuları, antrenörleri ve hakemlerini seçti.

İran'ın değerli ve parlak gelecekli boksörü Ferzan Ahmedi, Asya'nın en iyi genç erkek boksörü olarak seçildi.

Ahmedi bu yılın Nisan ayında, BAE'nin ev sahipliği yaptığı Asya Şampiyonası'nda 14 yaş altı grubunda 61 kiloda altın madalya kazanmıştı.