29 Ara 2024 13:04
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News ID: 85704046
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İranlı genç Asya'nın en iyi boksörü oldu

29 Ara 2024 13:04
News ID: 85704046
İranlı genç Asya'nın en iyi boksörü oldu

Tahran, İRNA- Asya altın madalyasının sahibi İranlı boksör, 14 yaş altı grubunda Asya kıtasının en iyi boksörü seçildi.

Yıl sonunda Asya Boks Konfederasyonu, Asya kıtasının müsabakalarında mükemmel performans sergileyen farklı dallarda yılın sporcuları, antrenörleri ve hakemlerini seçti.
İran'ın değerli ve parlak gelecekli boksörü Ferzan Ahmedi, Asya'nın en iyi genç erkek boksörü olarak seçildi.
Ahmedi bu yılın Nisan ayında, BAE'nin ev sahipliği yaptığı Asya Şampiyonası'nda 14 yaş altı grubunda 61 kiloda altın madalya kazanmıştı.

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