29 Ara 2024 12:16
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News ID: 85703971
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Siyonist rejim askeri Lübnan'ın Kuneytra ve Teyyibe kentlerinde çok sayıda evi ateşe verdi

29 Ara 2024 12:16
News ID: 85703971
Siyonist rejim askeri Lübnan'ın Kuneytra ve Teyyibe kentlerinde çok sayıda evi ateşe verdi

Tahran, İRNA - Siyonist rejim askeri, ateşkesi ihlal etmeye devam ederek Güney Lübnan'ın Kuneytra ve Teyyibe kentlerine saldırarak bu kentlerde çok sayıda evi ateşe verdi.

Bu ülkenin ordusu yaptığı açıklamada, İsrail rejimi ordusunun ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye ve Lübnan bölgelerine sızmaya devam ettiğini duyurdu.

Bu açıklamada, "Ateşkes anlaşmasının Siyonist düşman tarafından uzun süredir ihlal edilip Lübnan'ın ulusal egemenliğine tecavüz ve vatandaşlarına yönelik saldırılarını sürdürerek, 28 Aralık 2024'te İsrail rejiminin saldırganları "Kuneytra" ve "Teyyibe-Merceiyun" bölgelerine girerek çok sayıda konutu ateşe verdi." ifadesi yer aldı.

Lübnan ordusu açıklamanın devamında "Ordu ve Lübnan'daki BM Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) ortak devriyesi, beş üyeli Ateşkes Anlaşması İzleme Komitesi'nin (Mekanizma) koordinasyonunda durumu izlemek üzere saldırı yerine gitti." bilgisini de paylaştı.

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