ABD'nin 13. "MQ-9" İHA'sı Yemen Silahlı Kuvvetler tarafından imha edildi

Yemen silahlı kuvvetlerinin hava savunması, El Beyda vilayetinin hava sahasında, Yemen'e karşı düşmanca görevler yürüten bir Amerikan MQ-9 İHA'sını düşürmeyi başardı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada "Bu gelişmiş Amerikan insansız hava aracını düşürme operasyonu yerli üretim karadan havaya füzeyle gerçekleştirildi." ifadesine dikkat çekildi.

Açıklamada bunun, Gazze'ye destek amacıyla 'Vaat Edilen Zafer' ve 'Kutsal Cihat' operasyonları sırasında Yemen silahlı kuvvetlerinin hava savunması tarafından düşürülen 13. Amerikan MQ-9 İHA'sı olduğu belirtiliyor.

Yemen silahlı kuvvetlerinin düşmanın Yemen'in egemenliğini tüm gücüyle zayıflatma çabalarıyla savaşmaya devam ettiğini vurgulayarak "Gazze'ye destek operasyonlarımıza devam edeceğiz ve Gazze'nin işgali durdurulmadıkça, abluka da kalkmadığı müddetçe bu operasyonlar durmayacak." ifadesine vurgu yaptı.