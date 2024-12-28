Hamas Yetkilisi: İşgalci rejim tam ateşkesi kabul etmiyor

El -Cezire televizyonuna konuşan Hamdan, "Tam ateşkes ve esir takasını içeren bir plan hazırlayıp sunduk, ancak Siyonist rejim bunu reddetti" dedi.

Hamdan, işgalci rejimin anlaşma yolunda engeller çıkardığını ve İsrail rejimi Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, tüm İsrailli esirlerin öldürülmesiyle bu dosyadan kurtulmak istediğini belirtti.

Ayrıca, daha önce işgalci rejim ordusunun Gazze Şeridi'nden kademeli ve aşamalı olarak geri çekilmesini öngören bir planı kabul ettiklerini ancak İsrail’in bu çözümü de reddettiğini ifade etti.

Hamdan, Siyonist rejim ordusunun Kamal Advan Hastanesi'ne yaptığı saldırıya da değinerek, "Bu hastane ve Gazze Şeridi'nin kuzeyi, 75 gündür Amerikanların gözleri önünde katliamlara sahne oluyor" dedi.

Hamas yetkilisi, "Bu hastanede hiçbir silahlı kişi bulunmadığını vurguluyoruz" diye ekledi.

Hamdan, Kamal Advan Hastanesi’ne yapılan saldırının, generallerin planı çerçevesinde, vatandaşların hayatlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan sivil altyapıyı yok etmeye yönelik olduğunu ifade etti.