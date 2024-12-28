28 Ara 2024 10:01
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Hamas Yetkilisi: İşgalci rejim tam ateşkesi kabul etmiyor

28 Ara 2024 10:01
News ID: 85702623
Hamas Yetkilisi: İşgalci rejim tam ateşkesi kabul etmiyor

Tahran, İRNA - Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) üst düzey yetkililerinden Usame Hamdan, yaptığı açıklamada işgalci rejimin şu ana kadar tam ateşkesi kabul etmekten ve Gazze Şeridi'nden çekilmekten kaçındığını söyledi.  

El -Cezire televizyonuna konuşan Hamdan, "Tam ateşkes ve esir takasını içeren bir plan hazırlayıp sunduk, ancak Siyonist rejim bunu reddetti" dedi.  

Hamdan, işgalci rejimin anlaşma yolunda engeller çıkardığını ve İsrail rejimi Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, tüm İsrailli esirlerin öldürülmesiyle bu dosyadan kurtulmak istediğini belirtti.  

Ayrıca, daha önce işgalci rejim ordusunun Gazze Şeridi'nden kademeli ve aşamalı olarak geri çekilmesini öngören bir planı kabul ettiklerini ancak İsrail’in bu çözümü de reddettiğini ifade etti.  

Hamdan, Siyonist rejim ordusunun Kamal Advan Hastanesi'ne yaptığı saldırıya da değinerek, "Bu hastane ve Gazze Şeridi'nin kuzeyi, 75 gündür Amerikanların gözleri önünde katliamlara sahne oluyor" dedi.  

Hamas yetkilisi, "Bu hastanede hiçbir silahlı kişi bulunmadığını vurguluyoruz" diye ekledi.  

Hamdan, Kamal Advan Hastanesi’ne yapılan saldırının, generallerin planı çerçevesinde, vatandaşların hayatlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan sivil altyapıyı yok etmeye yönelik olduğunu ifade etti. 

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