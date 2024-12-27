27 Ara 2024 16:48
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News ID: 85702204
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Ulyanov: İran ile Atom Enerjisi Ajansı arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydedilmediğini söylemek yanlış olur

27 Ara 2024 16:48
News ID: 85702204
Ulyanov: İran ile Atom Enerjisi Ajansı arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydedilmediğini söylemek yanlış olur

Londra, İRNA - Rusya'nın Viyana merkezli uluslararası kurumlardaki büyükelçisi ve daimi temsilcisi, Batı'nın yıkıcı yaklaşımını, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasında geri kalan koruma önlemleri konularının çözümüne yönelik müzakerelerin ilerlemesine engel olarak değerlendirdi.

Mikhail Ulyanov, Ryanovsti haber ajansına verdiği röportajda "İran ile Ajans arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydedilmediğini söylemek yanlıştır, ancak bu ilerleme sınırlıdır ve sürekli olarak bazı engellerle karşılaşmaktadır." açıklamasında bulundu.

"Son dönemdeki önemli anlardan biri, Ajans Genel Müdürünün Kasım ayı ortasında İran'a yaptığı ziyaretti; Bu ziyaret, yeni İran hükümetiyle iletişim kurulmasını mümkün kıldı ve genel olarak önemli anlaşmalara yol açtı. İran, diğer hususların yanı sıra, zenginleştirilmiş uranyum rezervlerinin miktarını %60'a çıkarmamayı da kabul etti." diyen Ulyanov "Ancak aynı Batılı ülkeler, özellikle ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa, bu anlayışları desteklemek ve bunların uygulanmasına uygun ortam yaratmak yerine, yıkıcı bir yaklaşım benimsedi." diye ekledi.

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