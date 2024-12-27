İran, tatlı gaz üretiminde ve taşınmasında yeni rekor kırdı

Said Tevekkuli, 14. hükümetin göreve başlamasından bu yana gaz üretiminde önemli bir artış yaşandığını ve bu süreçte birçok yeni rekor kaydedildiğini belirten Tevekkuli, gaz rafinerilerindeki günlük tatlı gaz üretiminin en son rekorunun 865 milyon metreküpü geçtiğini açıkladı.

Bakan Yardımcısı, gaz taşınması alanında da boru hatları ve basınç artırma tesislerinin maksimum kapasiteyle kullanılması ve şebekede uygun düzenlemelerin yapılması sayesinde, gaz taşınma rekorunun da günlük 865 milyon metreküpe ulaştığını sözlerine ekledi.