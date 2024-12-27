27 Ara 2024 13:12
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News ID: 85702033
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İran, tatlı gaz üretiminde ve taşınmasında yeni rekor kırdı

27 Ara 2024 13:12
News ID: 85702033
İran, tatlı gaz üretiminde ve taşınmasında yeni rekor kırdı

Tahran, İRNA- İran Petrol Bakan Yardımcısı, ülkenin gaz rafinerilerinde tatlı gaz üretiminin günlük 865 milyon metreküp seviyesine ulaştığını belirtti. Ayrıca, ülke genelinde gaz tüketiminin %2 oranında azaltılmasına yönelik kampanyanın, gaz ağının istikrarını artıracağını ve özellikle daha az imkâna sahip bölgelerdeki halkın da bu nimetten yararlanmasını sağlayacağını ifade etti.

Said Tevekkuli, 14. hükümetin göreve başlamasından bu yana gaz üretiminde önemli bir artış yaşandığını ve bu süreçte birçok yeni rekor kaydedildiğini belirten Tevekkuli, gaz rafinerilerindeki günlük tatlı gaz üretiminin en son rekorunun 865 milyon metreküpü geçtiğini açıkladı.

Bakan Yardımcısı, gaz taşınması alanında da boru hatları ve basınç artırma tesislerinin maksimum kapasiteyle kullanılması ve şebekede uygun düzenlemelerin yapılması sayesinde, gaz taşınma rekorunun da günlük 865 milyon metreküpe ulaştığını sözlerine ekledi.

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