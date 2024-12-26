İran ve Avrasya Birliği arasında ticari hacimde %12,8 artış

Bagitcan Sagintayev, Perşembe günü İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Seyyid Muhammed Etebek ile yaptığı görüşmede, İran'ın Avrasya Ekonomik Birliği'nin önemli ortaklarından biri olduğunu vurgulayarak, "2018'den 2023'e kadar Avrasya ülkeleri ile İran arasında uygulanan geçici ticaret anlaşması sayesinde taraflar arasındaki ticaret hacmi neredeyse iki katına çıktı" dedi.

Moskova'daki İran Büyükelçisi, İran Ticaret Geliştirme Örgütü Başkanı ve bazı Avrasya Ekonomik Birliği yetkililerinin de katıldığı toplantıda Sagintayev, 2024'ün ilk 10 ayında birlik üyesi ülkeler ile İran arasındaki ticaret hacminin %12,8 oranında arttığını belirtti.

Sagintayev’e göre, bu süre zarfında Avrasya Birliği'nden İran'a yapılan mal ihracatı %16, İran'dan ithalat ise geçen yılın aynı dönemine göre %8 arttı.

Avrasya Ekonomik Komisyonu Yürütme Kurulu Başkanı, yakın gelecekte İran ile serbest ticaret anlaşmasının hayata geçmesini beklediklerini ifade ederek, "Bu anlaşma, ülkelerimizin ticaret hacmini ve genel olarak ekonomik iş birliğini daha etkin bir şekilde artırmalarına olanak sağlayacak" dedi.