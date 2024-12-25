Kazım Garibabadi, X sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajda "ABD Adalet Bakanlığı'nın, Irak'ta tutuklu bulunan İran vatandaşı Muhammed Rıza Nuri'ye yönelik iddia ve suçlamaları, geçerli delil ve belge ve hukuki dayanaktan ve gerekçeden yoksundur. Sayın Nuri'nin tutuklanması keyfi tutuklama örneklerinden biridir." ifadesine dikkat çekti.
Garibabadi mesajının devamında "Dünyanın her yerindeki İran vatandaşlarının haklarını korumayı asli görevimiz olarak görüyoruz ve bu İran vatandaşının haklarını savunmak, desteklemek ve onu memleketine, ailesinin kollarına döndürmek için çabalarımızı sürdüreceğiz."diye ekledi.
Muhammed Rıza Nuri'nin tutuklanması keyfidir
Tahran, İRNA – İran Yargı Erki'nin Uluslararası İlişkiler ve İnsan Hakları Merkezi Yardımcısı ve Dışişleri Bakanlığı Uluslararsı ve Hukuki İşlerden Sorumlu Yardımcısı Garibabadi, ABD Adalet Bakanlığı'nın Irak'ta hapsedilen bir İran vatandaşıyla ilgili açıklamasına tepki göstererek "Muhammed Rıza Nuri'nin tutuklanması keyfi tutuklama örneklerinden biridir." dedi.
Kazım Garibabadi, X sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajda "ABD Adalet Bakanlığı'nın, Irak'ta tutuklu bulunan İran vatandaşı Muhammed Rıza Nuri'ye yönelik iddia ve suçlamaları, geçerli delil ve belge ve hukuki dayanaktan ve gerekçeden yoksundur. Sayın Nuri'nin tutuklanması keyfi tutuklama örneklerinden biridir." ifadesine dikkat çekti.
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