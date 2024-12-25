Muhammed Rıza Nuri'nin tutuklanması keyfidir

Kazım Garibabadi, X sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajda "ABD Adalet Bakanlığı'nın, Irak'ta tutuklu bulunan İran vatandaşı Muhammed Rıza Nuri'ye yönelik iddia ve suçlamaları, geçerli delil ve belge ve hukuki dayanaktan ve gerekçeden yoksundur. Sayın Nuri'nin tutuklanması keyfi tutuklama örneklerinden biridir." ifadesine dikkat çekti.

Garibabadi mesajının devamında "Dünyanın her yerindeki İran vatandaşlarının haklarını korumayı asli görevimiz olarak görüyoruz ve bu İran vatandaşının haklarını savunmak, desteklemek ve onu memleketine, ailesinin kollarına döndürmek için çabalarımızı sürdüreceğiz."diye ekledi.