Mecid bin Muhammed El Ensari haftalık basın toplantısında "Katar ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler ilkeli ve istikrarlı olup, bölgedeki bazı gaz projelerinde her iki tarafın da ortak faaliyetleri bulunmaktadır."açıklamasında bulundu.
El Ensari "Bölgesel olaylara ilişkin sürekli ortak düşüncelerimiz var ve İran İslam Cumhuriyeti ile olan ilişkilerimizden gurur duyuyoruz." diye ekledi.
Katar: İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerimizden gurur duyuyoruz
25 Ara 2024 10:46
News ID: 85700203
Tahran, İRNA - Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Doha'nın İran İslam Cumhuriyeti ile ikili ilişkilerinden gurur duyduğunu vurguladı.
Mecid bin Muhammed El Ensari haftalık basın toplantısında "Katar ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler ilkeli ve istikrarlı olup, bölgedeki bazı gaz projelerinde her iki tarafın da ortak faaliyetleri bulunmaktadır."açıklamasında bulundu.
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