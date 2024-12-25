Katar: İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerimizden gurur duyuyoruz

Mecid bin Muhammed El Ensari haftalık basın toplantısında "Katar ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler ilkeli ve istikrarlı olup, bölgedeki bazı gaz projelerinde her iki tarafın da ortak faaliyetleri bulunmaktadır."açıklamasında bulundu.



El Ensari "Bölgesel olaylara ilişkin sürekli ortak düşüncelerimiz var ve İran İslam Cumhuriyeti ile olan ilişkilerimizden gurur duyuyoruz." diye ekledi.