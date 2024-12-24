Siyonist rejim ateşkesi 816 kez ihlal etti /Lübnan BM Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulundu  

Al-Nashra haber sitesinin bildirdiğine göre, Lübnan Dışişleri Bakanlığı, ülkenin New York’taki BM Daimi Temsilciliği aracılığıyla BM Güvenlik Konseyi’ne bir şikayet sundu. Bu şikayet, Siyonist rejimin ateşkes anlaşmasını ve BM'nin 1701 sayılı kararının uygulanmasına yönelik güvenlik düzenlemeleri kapsamındaki taahhütlerini tekrar tekrar ihlal etmesine yönelik ciddi bir itiraz içeriyor.

Lübnan'ın şikayetinde, Siyonist rejimin son bir ay içinde (28 Kasım - 22 Aralık) 816 kez ateşkesi ihlal ettiği belirtildi.

Lübnan’ın resmi şikayetinde "İsrail’in ihlalleri arasında Lübnan’ın sınır köylerini bombalaması, evlere patlayıcı yerleştirmesi, yerleşim bölgelerini tahrip etmesi ve yolları kapatması yer alıyor. Bu eylemler, durumu sakinleştirme ve askeri gerilimi artırmaktan kaçınma çabalarını zayıflatmakta ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlama hedefiyle yürütülen uluslararası çabaları ciddi şekilde tehdit etmektedir. Ayrıca, bu ihlaller, Lübnan’ın 1701 sayılı kararın hükümlerini uygulama çabalarını engellemektedir." ifadeleri yer aldı.