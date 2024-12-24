24 Ara 2024 15:02
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News ID: 85699476
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Michigan Üniversitesi öğrencileri, üniversiteyi Filistin yanlılarına baskı ve ifade özgürlüğünü ihlal etmekle dava açti

24 Ara 2024 15:02
News ID: 85699476
Michigan Üniversitesi öğrencileri, üniversiteyi Filistin yanlılarına baskı ve ifade özgürlüğünü ihlal etmekle dava açti

Tahran, İRNA- ABD’nin Michigan Üniversitesi'nin mevcut ve eski öğrencileri, üniversite yetkililerini Filistin’i destekleyen protestoculara baskı yapmak ve ifade özgürlüğü hakkını ihlal etmekle suçlayarak dava açtı.  

Middle East Eye haber sitesinin bildirdiğine göre, bu dava kısa süre önce Detroit yerel mahkemesine sunuldu. Şikayet kapsamında Michigan Üniversitesi, anayasa ve öğrenci haklarını koruyan yasal düzenlemeler çerçevesinde ifade özgürlüğünü ihlal etmekle suçlanıyor.  

Haberde, ABD'deki altı mevcut ve eski öğrencinin, üniversitenin öğrencilerin fikirlerini özgürce ifade etmelerini gerekçe göstererek eşi benzeri görülmemiş disiplin cezaları uygulamasını başlatmakla suçladığı belirtildi.  

Şikayetçiler ayrıca üniversitenin disiplin kurallarının ırk temelli ayrımcılıkla farklı derecelerde uygulandığını ve bu nedenle akademik görevlerinden uzaklaştırıldıklarını veya gelecekte işe alım için kara listeye alındıklarını iddia ettiler.  

ABD'de, İsrail rejiminin Gazze’ye yönelik yıkıcı saldırılarının ardından rejime karşı öğrenci protestoları başlamıştı. İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Uluslararası Af Örgütü, İsrail’in Gazze’deki eylemlerini soykırım olarak nitelendirmişti.

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