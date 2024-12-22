Lapid: Gazze savaşı durdurulmalı ve esirler serbest bırakılmalı

Bu rejimin muhalefet lideri Yair Lapid, yaptığı açıklamada, Binyamin Netanyahu’nun, Gazze savaşının sona ermesiyle hükümetinin düşeceğinden korktuğunu, çünkü hedeflerinin siyasi olduğunu söyledi.

Lapid, "Gazze Şeridi’nde yapacak bir şey kalmadı. Savaş durdurulmalı ve esirler geri getirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Netanyahu’ya hitaben, "Anlaşmaya varma ihtimalini ortadan kaldıran basın toplantıları düzenlemek yerine, esirlerimizi geri getirmeliyiz." dedi.

Son dönemde Siyonist esirlerin aileleri, esirlerin serbest bırakılması için Hamas ile kapsamlı ve tek seferlik bir anlaşma yapılmasını talep ettiklerini açıkladı.