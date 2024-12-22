22 Ara 2024 16:26
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News ID: 85697429
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Lapid: Gazze savaşı durdurulmalı ve esirler serbest bırakılmalı

22 Ara 2024 16:26
News ID: 85697429
Lapid: Gazze savaşı durdurulmalı ve esirler serbest bırakılmalı

Tahran, İRNA: Siyonist rejim muhalefet lideri, Gazze savaşının durdurulmasını ve Siyonist esirlerin serbest bırakılmasını istedi.  

Bu rejimin muhalefet lideri Yair Lapid, yaptığı açıklamada, Binyamin Netanyahu’nun, Gazze savaşının sona ermesiyle hükümetinin düşeceğinden korktuğunu, çünkü hedeflerinin siyasi olduğunu söyledi.  

Lapid, "Gazze Şeridi’nde yapacak bir şey kalmadı. Savaş durdurulmalı ve esirler geri getirilmelidir." ifadelerini kullandı.  

Netanyahu’ya hitaben, "Anlaşmaya varma ihtimalini ortadan kaldıran basın toplantıları düzenlemek yerine, esirlerimizi geri getirmeliyiz." dedi.  

Son dönemde Siyonist esirlerin aileleri, esirlerin serbest bırakılması için Hamas ile kapsamlı ve tek seferlik bir anlaşma yapılmasını talep ettiklerini açıkladı.  

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