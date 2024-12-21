21 Ara 2024 18:05
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News ID: 85696450
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Aliyev'den Pezeşkiyan’a D-8 Zirvesi teşekkürü

21 Ara 2024 18:05
News ID: 85696450
Aliyev'den Pezeşkiyan’a D-8 Zirvesi teşekkürü

Tahran, İRNA - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’a bir teşekkür mektubu göndererek, Bakü’nün D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü’ne üye olarak seçilmesine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Aliyev, mektubunda "Sayın Cumhurbaşkanı, Azerbaycan’ın D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü’ne üye olarak seçilmesine yönelik desteğiniz ve bu konuda İran İslam Cumhuriyeti’nin sergilediği oy birliği için içten teşekkürlerimi sunarım." ifadelerine yer verdi. 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, bu tarihi kararın Azerbaycan’a duyulan uluslararası güvenin bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, "D-8, yaklaşık 30 yıllık tarihinde ilk kez kalkınma konusunda önemli bir karar aldı. Bu karar, ülkemiz için büyük bir onurdur," ifadelerini kullandı.

Aliyev, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğinin daha da güçlenmesi gerektiğini belirterek, "Karşılıklı saygı ve iyi komşuluk temelinde Azerbaycan ve İran arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek için ortak çabalarımıza devam edeceğiz." dedi.

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