Aliyev'den Pezeşkiyan’a D-8 Zirvesi teşekkürü

Aliyev, mektubunda "Sayın Cumhurbaşkanı, Azerbaycan’ın D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü’ne üye olarak seçilmesine yönelik desteğiniz ve bu konuda İran İslam Cumhuriyeti’nin sergilediği oy birliği için içten teşekkürlerimi sunarım." ifadelerine yer verdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, bu tarihi kararın Azerbaycan’a duyulan uluslararası güvenin bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, "D-8, yaklaşık 30 yıllık tarihinde ilk kez kalkınma konusunda önemli bir karar aldı. Bu karar, ülkemiz için büyük bir onurdur," ifadelerini kullandı.

Aliyev, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğinin daha da güçlenmesi gerektiğini belirterek, "Karşılıklı saygı ve iyi komşuluk temelinde Azerbaycan ve İran arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek için ortak çabalarımıza devam edeceğiz." dedi.