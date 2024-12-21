Mücteba Emani, sosyal medya platformu X'teki kişisel hesabı üzerinden "ABD, temsilcisinin Colani ile görüşmesinin ardından, Suriye'nin yeni yönetiminin İran'a hiçbir rol vermemesi şartını öne sürdü. Bu, ABD ile iyi ilişkiler kurulması için bir gereklilik olarak sunuluyor." ifadelerine yer verdi.
Emani paylaşımının devamında "2011-2013 yılları arasında da benzer bir tavsiyenin Müslüman Kardeşler Cemaati'ne yapıldığı ve aynı şartın eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye iletildiği bildirildi. Amerikalılar, Mursi'nin yalnız kaldığını gördüklerinde, ihanet zamanı geldi. Olması gerekenler gerçekleşti ve kader bu şekilde şekillendi." ifadelerini kullandı.
ABD'nin yeni Şam yönetimini destekleme şartına tepki
Tahran, İRNA - İran İslam Cumhuriyeti'nin Lübnan Büyükelçisi, ABD'nin yeni Şam yönetimini desteklemek için ortaya koyduğu şartlara tepki gösterdi.
Mücteba Emani, sosyal medya platformu X'teki kişisel hesabı üzerinden "ABD, temsilcisinin Colani ile görüşmesinin ardından, Suriye'nin yeni yönetiminin İran'a hiçbir rol vermemesi şartını öne sürdü. Bu, ABD ile iyi ilişkiler kurulması için bir gereklilik olarak sunuluyor." ifadelerine yer verdi.
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