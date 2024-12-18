ABD hükümetine, İnsan Hakları Kanunu'nu ihlal edip İsrail'e yardım etmesi nedeniyle dava

Guardian gazetesinin haberine göre, Amerika Dışişleri Bakanlığı, Filistinliler ve Filistin kökenli Amerikalılar tarafından açılan yeni bir dava ile karşı karşıya. Bu davada, Bakanlık, Amerika Birleşik Devletleri'nin İnsan Hakları Kanunu'nu kasten ihlal etmekle ve Filistin topraklarında geniş çaplı suçlar işleyen İsrail'e mali destek sağlamayı sürdürmekle suçlanıyor.

Dün sunulan bu dava, ilk kez, İnsan Hakları ihlallerinin mağdurları tarafından, Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın, İsrail'in tek bir güvenlik birimini bile yaptırım uygulamaması konusunda başarısız olduğunu sorguluyor. Davacılar, "Leahy Yasası"na (The Leahy Law) atıfta bulunarak, Amerika hükümetinin eylemlerini ağır bir insan hakları ihlali olarak nitelendirdi. Leahy Yasası'na göre, insan hakları ihlali yapan yabancı hükümetler, Amerika'nın yardımını almak için uygun kabul edilmezler.