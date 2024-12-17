Önümüzdeki 3 ay içinde Hazar'a kıyısı olan ülkeler arasında deniz turizmi hattı hizmete açılacak

8. Ulaştırma, Lojistik ve İlgili Sektörler Fuarı'nın oturum aralarında konuşan Ali Ekber Merzban, Rus hükümetinin Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkeler arasında deniz turizmi hattı açmayı teklif ettiğine işaret ederek," Rusların önerisine göre yolcu gemisi Astrahan limanından hareket ediyor, Kazakistan, Türkmenistan ve Bakü limanlarını geçtikten sonra Enzeli limanına yanaşacak." dedi.

Limanlar ve Denizcilik Teşkilatı Denizcilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı, İran İslam Cumhuriyeti'nin bu öneriyi memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Bu planla ilgili gerekli tedbirleri alıyoruz ve uluslararası Hazar turizm hattının yakın zamanda hizmete açılmasını umuyoruz." ifadesine dikkat çekti.

Merzban'a göre önümüzdeki üç ay içinde bu rotanın açılması ve kruvaziyer gemisinin İran'a ulaşması bekleniyor.

Limanlar ve Denizcilik Teşkilatı Denizcilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı sözlerinin devamında "Enzeli limanı tamamen Rus yolcu gemilerini kabul etmeye hazır ve İran'ın bu gemileri kabul etmesine yönelik deniz operasyonlarında herhangi bir kısıtlama bulunmamakta." ifadelerinin de altını çizdi.