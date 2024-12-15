İngiliz medyası: Gazze'deki gıda krizi devam ediyor

Amerika'nın İsrail'e yaptığı uyarılara rağmen Gazze'de durum kritik ve bu bölgedeki siviller ciddi gıda sıkıntısıyla karşı karşıya bulunuyor.

Raporlar, Siyonist rejimin gıda depolarına ve bu sevkiyatların korunmasından sorumlu olan Filistinlilere saldırarak yardımları yok ettiğini ve Gazze'deki gıda krizini daha da derinleştirdiğini gösteriyor.

Financial Times "Şu anda sivillerin çoğunun yaşadığı Gazze'nin orta ve güney bölgeleri, derin bir açlık ve kıtlıkla karşı karşıya. Öyle ki kasım ayında gıda hattında meydana gelen olayda 3 kişi boğularak hayatını kaybetmişti."diye ekledi.

Bu İngiliz gazetesi, haberinde Gazze'de yaşanan ciddi un sıkıntısı nedeniyle her bir un çuvalının fiyatının 162 dolara ulaştığını kaydetti.