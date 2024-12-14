Binlerce Tunuslu, Gazze halkına destek için başkentte yürüyüş düzenledi

Göstericiler, Filistin’e destek amacıyla "Şehit Zuvari’nin vasiyetini unutmayacağız,” “Filistin davasından geri adım atmayacağız” ve “Gazze yanıyor, milyarlık İslam ümmeti, utan, utan" sloganları attı.

Murad el-Yakubi Tunus’taki “Ensar-ül Filistin Derneği” üyelerinden biri olarak yaptığı açıklamada, derneğin düzenlediği haftalık yürüyüş ve toplantıların, Tunuslu özgür insanların Filistin davasına bağlılığını gösterdiğini belirtti.

Yakubi, “Kassam Tugayları’nın Tunuslu üyesi Muhammed ez-Zuvari’nin anılması, Araplar ve tüm özgür insanlar için bir onurdur” dedi.

Tunus’taki “Ensar-ül Filistin Derneği” üyesi ayrıca, Zuvari’nin hayatını mühendislik ve icatlara adadığını, düşmana zarar veren insansız hava araçlarını üreterek direnişe en büyük hediyeyi verdiğini vurguladı.