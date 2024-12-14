Son 24 saatte 40 Filistinli daha şehit düştü; Gazze'deki şehit sayısı 44.875'e ulaştı

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, Siyonist rejim ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının 434. gününde, son 24 saat içerisinde Siyonist rejimin Gazze'de sivillere karşı üç yeni katliam gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bakanlık, bu saldırılarda 40 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 98 kişinin de yaralandığını ekledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı ayrıca, İsrail rejiminin 7 Ekim'den bu yana Gazze sakinlerine karşı yürüttüğü savaşta toplam şehit sayısının 44.875'e, yaralı sayısının ise 106.454'e ulaştığını duyurdu.