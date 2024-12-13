Mesajında Filistinli kahramanlardan birinin Kudüs'teki operasyonunu tebrik eden Ebu Ubeyde, Batı Şeria'nın genç savaşçılarından Gazze Şeridi'ni desteklemelerini ve yardım etmelerini, işgalcilerin Batı Şeria'yı ilhak etme ve Filistin halkına yeni gerekçeleri dayatma planlarını boşa çıkarmaları amacıyla düşman askerlerine ve Siyonist yerleşimcilere karşı operasyonlarını arttırmalarını istedi.
Ebu Ubeyde Siyonist düşmana karşı operasyonların yoğunlaştırılmasını istedi
13 Ara 2024 09:51
News ID: 85688416
Tahran, İRNA - Filistin İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) askeri kolu İzzeddin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Batı Şeria'daki Siyonist karşıtı operasyonların yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.
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