Ebu Ubeyde Siyonist düşmana karşı operasyonların yoğunlaştırılmasını istedi

Mesajında ​​Filistinli kahramanlardan birinin Kudüs'teki operasyonunu tebrik eden Ebu Ubeyde, ​​Batı Şeria'nın genç savaşçılarından Gazze Şeridi'ni desteklemelerini ve yardım etmelerini, işgalcilerin Batı Şeria'yı ilhak etme ve Filistin halkına yeni gerekçeleri dayatma planlarını boşa çıkarmaları amacıyla düşman askerlerine ve Siyonist yerleşimcilere karşı operasyonlarını arttırmalarını istedi.