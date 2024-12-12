12 Ara 2024 17:33
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News ID: 85688110
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Hamas, İsrail rejimine karşı açılan davaya İrlanda'nın katılma kararını memnuniyetle karşıladı

12 Ara 2024 17:33
News ID: 85688110
Hamas, İsrail rejimine karşı açılan davaya İrlanda'nın katılma kararını memnuniyetle karşıladı

Tahran, İRNA- Hamas Hareketi, Güney Afrika'nın İsrail rejimine karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davaya İrlanda'nın katılma kararını memnuniyetle karşıladı.

Hamas, Güney Afrika'nın İsrail rejimine karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davaya İrlanda'nın katılma kararını memnuniyetle karşılarken, diğer ülkeleri de bu davaya katılmaya çağırdı.  

Hamas konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Tüm ülkelerden, Filistin halkına karşı gerçekleştirilen vahşi saldırıları durdurmak için İsrail düşmanına karşı her türlü baskıyı artırmalarını istiyoruz. Tüm ülkelerden, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail rejimine karşı açılan soykırım davasına katılmalarını talep ediyoruz." ifadelerine yer verdi. 

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