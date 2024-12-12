Hamas, İsrail rejimine karşı açılan davaya İrlanda'nın katılma kararını memnuniyetle karşıladı

Hamas, Güney Afrika'nın İsrail rejimine karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davaya İrlanda'nın katılma kararını memnuniyetle karşılarken, diğer ülkeleri de bu davaya katılmaya çağırdı.

Hamas konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Tüm ülkelerden, Filistin halkına karşı gerçekleştirilen vahşi saldırıları durdurmak için İsrail düşmanına karşı her türlü baskıyı artırmalarını istiyoruz. Tüm ülkelerden, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail rejimine karşı açılan soykırım davasına katılmalarını talep ediyoruz." ifadelerine yer verdi.